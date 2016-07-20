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    KaTV1 увеличила скорость интернета в интернет-пакетах

    Тарифы на пакеты не изменились

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Компания AG Telecom (торговая марка KATV1) объявила об увеличении скорости интернета во всех интернет-пакетах без изменения тарифов. Об этом сообщили Report в KaTV1.

    Ниже приведена таблица с обновленными интернет-пакетами:

    Скорость в 12:00 - 00:00 (Мбит/с) Скорость в 00:00 - 12:00 (Мбит/с) Цена (АЗН)
    10 20 18
    15 30 28
    20 40 35
    25 50 45
    30 60 70
    40 80 90
    50 100 110
    60 100 125
    70 100 135
    80 100 165
    100 100 195

    Также на летний период объявлены акции по предоставлению оборудования и дополнительных бесплатных месяцев пользования интернетом.

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