KaTV1 увеличила скорость интернета в интернет-пакетах

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Компания AG Telecom (торговая марка KATV1) объявила об увеличении скорости интернета во всех интернет-пакетах без изменения тарифов. Об этом сообщили Report в KaTV1.

Ниже приведена таблица с обновленными интернет-пакетами:

Скорость в 12:00 - 00:00 (Мбит/с) Скорость в 00:00 - 12:00 (Мбит/с) Цена (АЗН) 10 20 18 15 30 28 20 40 35 25 50 45 30 60 70 40 80 90 50 100 110 60 100 125 70 100 135 80 100 165 100 100 195

Также на летний период объявлены акции по предоставлению оборудования и дополнительных бесплатных месяцев пользования интернетом.