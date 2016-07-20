KaTV1 увеличила скорость интернета в интернет-пакетах

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Компания AG Telecom (торговая марка KATV1) объявила об увеличении скорости интернета во всех интернет-пакетах без изменения тарифов. Об этом сообщили Report в KaTV1.
Ниже приведена таблица с обновленными интернет-пакетами:
|Скорость в 12:00 - 00:00 (Мбит/с)
|Скорость в 00:00 - 12:00 (Мбит/с)
|Цена (АЗН)
|10
|20
|18
|15
|30
|28
|20
|40
|35
|25
|50
|45
|30
|60
|70
|40
|80
|90
|50
|100
|110
|60
|100
|125
|70
|100
|135
|80
|100
|165
|100
|100
|195
Также на летний период объявлены акции по предоставлению оборудования и дополнительных бесплатных месяцев пользования интернетом.
Ülviyyə ŞamilqızıАвтор новости
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