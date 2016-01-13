​В Азербайджане создается новая телекоммуникационная компания

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Телекоммуникационная компания Zip Telecom Inc. начнет деятельность в Баку. Компания прошла официальную регистрацию в налоговых органах в качестве ООО.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, компания зарегистрирована по юридическому адресу: г.Баку, Низаминский район, проспект Гара Гараева, 89. Законным представителем компании является Руслан Сергеевич Фрейдлин. Как сказал Report Р.Фрейдлин, компания будет осуществлять деятельность в сфере оказания İT-услуг, а также импорта телекоммуникационной продукции в Баку.

Отметим, что ООО прошло государственную регистрацию 14 декабря 2015 года.