Израильская компания использует возможности спутника Azerspace в африканском регионе

Израильская компания "Spacecom" будет использовать возможности спутников "Azerspace" для расширения географии обслуживания, в частности, она реализует проекты по предоставлению спутниковых услуг и мобильной связи в африканском регионе.

Израильская компания "Spacecom" будет использовать возможности спутников "Azerspace" для расширения географии обслуживания, в частности, она реализует проекты по предоставлению спутниковых услуг и мобильной связи в африканском регионе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В связи с этим сегодня между "Азеркосмосом" и спутниковым оператором "Spacecom" подписано соглашение о сотрудничестве по совместной реализации долгосрочных проектов.

Сообщается, что "Spacecom", оператор телекоммуникационных спутников AMOS, работает на Ближнем Востоке, в Европе и Северной Америке. Компания "Spacecom" будет обслуживать своих клиентов, используя услуги телепорта, расположенного в Главном наземном центре управления спутниками "Азеркосмос".