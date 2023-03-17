О нас

Израильская компания использует возможности спутника Azerspace в африканском регионе

Израильская компания использует возможности спутника Azerspace в африканском регионе Израильская компания "Spacecom" будет использовать возможности спутников "Azerspace" для расширения географии обслуживания, в частности, она реализует проекты по предоставлению спутниковых услуг и мобильной связи в африканском регионе.
ИКТ
17 марта 2023 г. 16:20
Израильская компания использует возможности спутника Azerspace в африканском регионе

Израильская компания "Spacecom" будет использовать возможности спутников "Azerspace" для расширения географии обслуживания, в частности, она реализует проекты по предоставлению спутниковых услуг и мобильной связи в африканском регионе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В связи с этим сегодня между "Азеркосмосом" и спутниковым оператором "Spacecom" подписано соглашение о сотрудничестве по совместной реализации долгосрочных проектов.

Сообщается, что "Spacecom", оператор телекоммуникационных спутников AMOS, работает на Ближнем Востоке, в Европе и Северной Америке. Компания "Spacecom" будет обслуживать своих клиентов, используя услуги телепорта, расположенного в Главном наземном центре управления спутниками "Азеркосмос".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Israeli company to use Azerspace's satellites in Africa
Версия на азербайджанском языке İsrail şirkəti Afrika regionunda "Azerspace"in peyklərindən istifadə edəcək

Другие новости из категории

Азербайджан начал поставки оптоволоконного кабеля еще из одной страны
Азербайджан начал поставки оптоволоконного кабеля еще из одной страны
17 марта 2023 г. 12:12
Руководство TikTok изучает возможность сделки по продаже соцсети в США
Руководство TikTok изучает возможность сделки по продаже соцсети в США
17 марта 2023 г. 04:18
На предстоящий в Баку конгресс астронавтики представлено рекордное количество научных работ
На предстоящий в Баку конгресс астронавтики представлено рекордное количество научных работ
16 марта 2023 г. 12:01
Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости интернета
Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости интернета
16 марта 2023 г. 10:10
Создан Единый транзитный портал для стран Среднего коридора
Создан "Единый транзитный портал" для стран Среднего коридора
15 марта 2023 г. 15:15
Ильхам Алиев: Азербайджан планирует стать ведущим игроком в регионе по цифровой трансформации
Ильхам Алиев: Азербайджан планирует стать ведущим игроком в регионе по цифровой трансформации
14 марта 2023 г. 15:55
Конец эпохе: Аpple представит первый гаджет, не являющийся творением Стива Джобса
Конец эпохе: Аpple представит первый гаджет, не являющийся творением Стива Джобса
14 марта 2023 г. 04:51
Азербайджан вновь возглавит направление Техника и технологии в ОИС
Азербайджан вновь возглавит направление "Техника и технологии" в ОИС
13 марта 2023 г. 13:23
Meta задумала создать соцсеть, похожую на Twitter
Meta задумала создать соцсеть, похожую на Twitter
10 марта 2023 г. 23:41
Госслужба выявила новые формы мошенничества
Госслужба выявила новые формы мошенничества
9 марта 2023 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi