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Грузия и Азербайджан проведут вебинар Microsoft for Startups

Грузия и Азербайджан проведут вебинар Microsoft for Startups 10 февраля при поддержке Агентства инноваций и технологий Грузии (GITA) и организации StrategEast состоится вебинар Microsoft for Startups.
ИКТ
6 февраля 2025 г. 16:03
Грузия и Азербайджан проведут вебинар Microsoft for Startups

10 февраля при поддержке Агентства инноваций и технологий Грузии (GITA) и организации StrategEast состоится вебинар Microsoft for Startups.

Как сообщает грузинское бюро Report, в вебинаре примут участие стартапы, ИТ-компании и представители других секторов из Грузии и Азербайджана.

Мероприятие будет организовано в рамках партнерства StrategEast и Microsoft в Кавказском регионе, главным спикером вебинара станет Адриан Джордж, консультант по развитию партнерских отношений Microsoft.

Целью вебинара является поддержка, усиление стартапов и инновационных ИТ-компаний.

Партнерами мероприятия являются GITA и Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Azərbaycan "Microsoft for Startups" vebinarı keçirəcək

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