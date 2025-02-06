Грузия и Азербайджан проведут вебинар Microsoft for Startups

10 февраля при поддержке Агентства инноваций и технологий Грузии (GITA) и организации StrategEast состоится вебинар Microsoft for Startups.

10 февраля при поддержке Агентства инноваций и технологий Грузии (GITA) и организации StrategEast состоится вебинар Microsoft for Startups.

Как сообщает грузинское бюро Report, в вебинаре примут участие стартапы, ИТ-компании и представители других секторов из Грузии и Азербайджана.

Мероприятие будет организовано в рамках партнерства StrategEast и Microsoft в Кавказском регионе, главным спикером вебинара станет Адриан Джордж, консультант по развитию партнерских отношений Microsoft.

Целью вебинара является поддержка, усиление стартапов и инновационных ИТ-компаний.

Партнерами мероприятия являются GITA и Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана.