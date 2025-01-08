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Госслужба заблокировала в прошлом году 100 фейковых доменов, имитирующих госорганы

Госслужба заблокировала в прошлом году 100 фейковых доменов, имитирующих госорганы В 2024 году в Азербайджане было заблокировано 100 поддельных доменов, названия которых были схожи с доменами государственных учреждений.
ИКТ
8 января 2025 г. 11:33
Госслужба заблокировала в прошлом году 100 фейковых доменов, имитирующих госорганы

В 2024 году в Азербайджане было заблокировано 100 поддельных доменов, названия которых были схожи с доменами государственных учреждений.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы специальной связи и информационной безопасности, это на 46% меньше по сравнению с 2023 годом.

Только в IV квартале было заблокировано 23 фейковых домена, что на 81% меньше показателя аналогичного квартала 2023 года.

В прошлом году в Азербайджане 64 новых домена были переданы в использование государственным учреждениям, это в свою очередь на 46% меньше показателя предыдущего года.

При этом за отчетный период госорганам было выделено 367 новых субдоменов - на 14% больше в годовом сравнении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il dövlət qurumlarının adına bənzəyən 100 domen bloklanıb

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