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Госслужба Азербайджана разоблачила международную кибергруппировку

Госслужба Азербайджана разоблачила международную кибергруппировку Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана разоблачила кибергруппировку, заразившую 270 741 компьютер в 135 странах.
ИКТ
5 декабря 2024 г. 10:51
Госслужба Азербайджана разоблачила международную кибергруппировку

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана разоблачила кибергруппировку, заразившую 270 741 компьютер в 135 странах.

Как сообщили Report в Госслужбе, на след группировки удалось выйти в ходе расследования одного киберинцидента.

На основе данных, полученных при анализе вредоносной программы, удалось перехватить центральный командный сервер злоумышленников.

Кибергруппировка заразила в общей сложности 270 741 компьютер в 135 странах, из них 7 790 в Азербайджане, в том числе 35 - в различных госучреждениях, не подключенных к централизованной антивирусной системе.

Госслужба обеспечила блокировку всех индикаторов, связанных с данным вирусом. Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Госслужбы в свою очередь передал информацию о зараженных компьютерах взаимодействующим CERT-центрам, что позволило нейтрализовать деятельность кибергруппировки во многих странах.

Госслужба рекомендует госучреждениям подключаться к централизованной антивирусной системе, а гражданам - использовать антивирусы в индивидуальном порядке, говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti 135 ölkədə 270 741 kompüteri yoluxdurmuş kiberqruplaşmanı ifşa edib

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