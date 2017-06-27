Google оштрафован на сумму в 2,4 млрд евро

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Европейская Комиссия (ЕК) оштрафовала корпорацию Google на сумму в 2,4 млрд евро.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, это связано с допущеним недобросовестной конкуренции со стороны поисковой системы.

Как стало известно, Google злоупотреблял доминирующим положением на рынке поисковых систем. Он формировал выдачу результатов в поиске по отдельным товарам и услугам таким образом, что коммерческие партнеры корпорации оказывались на первых позициях.

Отметим что, ранее газета Financial Times сообщила, что Google может быт оштрафован. Газета прогнозировала что, к американской корпорации будет применен штраф более чем на 1 млрд евро.