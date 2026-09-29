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    Экспортные доходы "Азеркосмос" выросли почти на 50%

    ИКТ
    • 29 сентября, 2026
    • 11:47
    Экспортные доходы Азеркосмос выросли почти на 50%

    Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") в январе-августе этого года экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на $17,4 млн, что почти на 50% больше, чем за тот же период 2025 года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    За 8 месяцев спутниковые телекоммуникационные услуги импортировали около 95 компаний из 36 стран - на 5 стран меньше, чем годом ранее. Основными направлениями экспорта стали Великобритания ($2,8 млн), Люксембург ($2,1 млн), Турция ($874,7 тыс.), Пакистан ($776,5 тыс.) и Танзания ($437,2 тыс.).

    Доля экспортных доходов "Азеркосмоса" в его общих доходах за отчетный период снизилась с 66% до 61%.

    Только за август "Азеркосмос" экспортировал спутниковые телекоммуникационные услуги на $2,2 млн - примерно на 47% больше, чем годом ранее.

    Космическое агентство Азербайджана (Азеркосмос) Спутниковые услуги Центр анализа экономических реформ и коммуникаций
    "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 50 % artıb
    Azercosmos boosts satellite services exports by nearly 50%
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