Экспортные доходы "Азеркосмос" выросли почти на 50%

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") в январе-августе этого года экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на $17,4 млн, что почти на 50% больше, чем за тот же период 2025 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За 8 месяцев спутниковые телекоммуникационные услуги импортировали около 95 компаний из 36 стран - на 5 стран меньше, чем годом ранее. Основными направлениями экспорта стали Великобритания ($2,8 млн), Люксембург ($2,1 млн), Турция ($874,7 тыс.), Пакистан ($776,5 тыс.) и Танзания ($437,2 тыс.).

Доля экспортных доходов "Азеркосмоса" в его общих доходах за отчетный период снизилась с 66% до 61%.

Только за август "Азеркосмос" экспортировал спутниковые телекоммуникационные услуги на $2,2 млн - примерно на 47% больше, чем годом ранее.