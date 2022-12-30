Экспортные доходы Azercosmos снизились на 43%

В январе-ноябре этого года Космическое агентство (Azercosmos) при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало в 41 страну спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 24 млн долларов США.

В январе-ноябре этого года Космическое агентство (Azercosmos) при министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало в 41 страну спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 24 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске ”Обзора экспорта“, представленном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 43,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Экспортные доходы Azercosmos составили 82% от его общих доходов.

В пятерку лидеров экспорта за 11 месяцев вошли Великобритания с 6 млн долларов США, Франция с 5,3 млн долларов США, Люксембург с 4 млн долларов США, ОАЭ с 2,1 млн долларов США и Пакистан с 1,3 млн долларов США.

В прошлом месяце Azercosmos экспортировал услуги в 34 страны на сумму 2,3 млн долларов США. Это на 3 страны больше и на 30,3% меньше, чем в ноябре прошлого года.