    Экспортная выручка "Азеркосмос" выросла на 11%

    ИКТ
    • 06 апреля, 2026
    • 13:20
    Экспортная выручка Азеркосмос выросла на 11%

    Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") в январе-феврале 2026 года экспортировало услуги спутниковой связи на $3 млн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на мартовский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    По сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт вырос на 11,1%. За два месяца услуги приобрели компании из 32 стран - на 5 меньше, чем годом ранее.

    Основными направлениями экспорта стали Великобритания ($710,4 тыс.), Люксембург ($545,4 тыс.), Швеция ($374,4 тыс.), Турция ($162 тыс.) и Пакистан ($152,5 тыс.).

    Доля экспортной выручки в общих доходах "Азеркосмос" снизилась с 66% до 65%.

    Космическое агентство Азербайджана (Азеркосмос) Экспортные доходы
    "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 11 % artıb

