Экспортная выручка "Азеркосмос" выросла на 11%
ИКТ
- 06 апреля, 2026
- 13:20
Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") в январе-феврале 2026 года экспортировало услуги спутниковой связи на $3 млн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на мартовский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт вырос на 11,1%. За два месяца услуги приобрели компании из 32 стран - на 5 меньше, чем годом ранее.
Основными направлениями экспорта стали Великобритания ($710,4 тыс.), Люксембург ($545,4 тыс.), Швеция ($374,4 тыс.), Турция ($162 тыс.) и Пакистан ($152,5 тыс.).
Доля экспортной выручки в общих доходах "Азеркосмос" снизилась с 66% до 65%.
