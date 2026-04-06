Экспортная выручка "Азеркосмос" выросла на 11%

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") в январе-феврале 2026 года экспортировало услуги спутниковой связи на $3 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на мартовский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт вырос на 11,1%. За два месяца услуги приобрели компании из 32 стран - на 5 меньше, чем годом ранее.

Основными направлениями экспорта стали Великобритания ($710,4 тыс.), Люксембург ($545,4 тыс.), Швеция ($374,4 тыс.), Турция ($162 тыс.) и Пакистан ($152,5 тыс.).

Доля экспортной выручки в общих доходах "Азеркосмос" снизилась с 66% до 65%.