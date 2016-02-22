​Доступ на сайты государственных структур Азербайджана постепенно восстанавливается

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Работа официальных веб-сайтов государственных структур, временно приостановленная сегодня утром, постепенно возобновляется.

Как сообщает Report, уже обеспечен свободный доступ на ряд веб-сайтов государственных структур.

Напомним, что сегодня утром доступ на сайты государственных структур был ограничен. Как сообщили Report в министерстве связи и высоких технологий, возникшие в работе сайтов проблемы связаны с профилактическими работами: "Эти работы проводятся периодически. В ближайшее часы их деятельность будет возобновлена".