Bakcell и "Азерпочта" дали старт новой кампании

Баку. 6 сентябрь. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи Азербайджана – компания Bakcell объявила о начале новой кампании, проводимой совместно с единым национальным почтовым оператором страны – ООО "Азерпочта", в рамках программы лояльности Ulduzum.

Как сообщили Report в Bakcell, в рамках кампании, каждый абонент, осуществивший денежный перевод посредством системы "Золотая корона" в любом почтовом отделении "Азерпочта", получит 5 бесплатных минут разговора внутри сети, в рамках программы лояльности Ulduzum. Чтобы получить бонусные минуты от Bakcell, абонент должен сообщить свой номер Bakcell сотруднику "Азерпочты". Полученные бонусные минуты могут быть использованы в течение 3 дней. Данная кампания будет продолжаться до 1 декабря 2016 года.

Отметим, что программа лояльности Ulduzum, насчитывающая более 2,1 млн абонентов и свыше 180 партнеров, была названа лучшей потребительской услугой в странах Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, а также Северной Африки. Программа предоставляет абонентам целый ряд преимуществ и услуг, а также помогает повысить уровень лояльности, как абонентов Bakcell, так и клиентов компаний-партнеров программы Ulduzum.

Чтобы присоединиться к программе Ulduzum, нужно отправить цифру "1" на номер 5555 при помощи бесплатного SMS-сообщения. Приложение Bakcell Ulduzum, было создано с целью облегчить использование программы Ulduzum абонентами. Загрузить данное приложение (как для мобильных устройств на базе операционной системы iOS, так и Android) можно по следующей ссылке: www.ulduzum.az. Загрузив данное приложение, абоненты получат удобный доступ к спискам партнеров и предлагаемых скидок, а также информацию о ближайших к своему местоположению партнерах программы и истории пользования услугами.