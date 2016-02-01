​Azercell ввел новшество в рамках тарифа GеncOL

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Azercell Telekom представил еще одно новшество в рамках тарифа GencOL.
Как сообщает Report, так, пользователи GencOL смогут заказать невозобновляемые интернет-пакеты после того, как они использовали объем данных, предоставленный в рамках пакета. Для этого абоненту просто необходимо отправить соответствующее ключевое слово на номер 2525.
|Интернет-пакет
|Ключевое слово
|Цена (включая НДС)
|50 MB
|50x
|1 AZN
|500 MB
|500x
|3 AZN
|1 GB
|1000x
|5 AZN
|5 GB
|5000x
|10 AZN
|10 GB
|10000x
|15 AZN
|Безлимитный
|Limitsizx
|30 AZN
Отметим, что время использования дополнительного пакета составляет 30 дней, и они автоматически не возобновляются. По окончанию этого периода баланс обнуляется. Если абонент использовал предоставленный пакет раньше 30 дней, то он может заказать новый пакет. Для того, чтобы отказаться от невозобновляемых ежемесячных интернет-пакетов абоненту необходимо отправить “STOPX” на номер 2525.
Отметим, что для присоединения к вышеуказанному тарифу от Azercell, SimSim абонентам необходимо отправить слово G5 и G8 на короткий номер 7575. Пользователи GencОL, помимо выгодного тарифа, также смогут воспользоваться различными скидками и кампаниями.
Ülviyyə ŞamilqızıАвтор новости
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