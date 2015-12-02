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    ​Azercell внедряет новую услугу связи

    Внедрение новой услуги в Азербайджане ожидается в 2016 году

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ ООО Azercell Telecom работает над внедрением новейших технологий в сфере интернета в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом сообщил президент компании Вахид Мурсалиев на проходящей сегодня в Баку выставке "Телекоммуникации и информационные технологии" – Bakutel 2015.

    Он отметил, что предусматривает оказание услуг голосовой связи через сеть Wi-Fi: "Это самая современная услуга, которая используется в ряде стран мира. Внедрение этой услуги будет зависеть от правовой стороны вопроса, в частности, получения лицензии".

    Отметим, что услуга голосовой связи через сеть Wi-Fi возможна даже при отсутствии мобильной сети, в этом случае голосовой связью можно пользоваться в зданиях, имеющих выход к интернету через ADSL.

    По словам В.Мурсалиева, тарифы на новую услугу не будут превышать тарифы на существующие пакеты.

    Отметим, что внедрение новой услуги в Азербайджане ожидается в 2016 году. 

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