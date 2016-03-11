​Azercell проводит кампанию "Подарочный Баланс"

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Azercell Teleсom дал старт еще одной кампании накануне праздника Новруз.

Как сообщает Report, с 7 марта 2016 года по 5 марта 2017 года Azercell проводит кампанию для абонентов SimSim под названием “Подарочный баланс от Azercell”.

В рамках данной кампании абоненты SimSim получают возможность заработать ежедневно 1 000 манатов, еженедельно 10 000 манатов, а каждый месяц суперприз в размере 25 000 манатов. В целом, общий призовой фонд кампании составляет 1 027 000 манатов.

Для участия в кампании в указанные даты абоненту необходимо пополнить на свой баланс как минимум 1 манат, купив карту оплаты или любым другим способом (кроме Simkredit и Paycell) и послать пустой SMS на короткий номер 5353. Отметим, что отправка SMS на короткий номер 5353 бесплатна. Пополнив баланс как минимум на 1 АЗН и отправив SMS на короткий номер 5353, абонент получает 20 очков для участия в лотерее. Абонент, который активирует свой Azercell номер в течении данного периода, получит возможность отправить 5 бесплатных SMS на короткий номер 5353 для участия в стимулирующей лотерее.

Участник лотереи может приостановить свою подписку, просто отправив слово STOP. Абонент также может узнать количество очков на своем балансе посредством отправки слово XAL на короткий номер 5354. В рамках кампании абонентам могут поступать сообщения о скидках и предложениях из различных торговых сетей.