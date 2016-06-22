​Azercell перешел на единый летний роуминг

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Лидер рынка мобильных технологий Азербайджана – компания Azercell Telecom проводит кампанию для любителей путешествий в летние месяцы. Как сообщили Report в компании, с 21 июня по 31 августа 2016 года абоненты Azercell могут воспользоваться единым роуминг тарифом во время поездок в Турцию, Австрию, Беларусь, Болгарию, Хорватию, Чехию, Францию, Германию, Венгрию, Португалию и Испанию.
|Страна
|Плата за каждую минуту входящего вызова
|Плата за каждую минуту звонка, сделанного по всем направлениям
|Плата за каждый мегабайт мобильного Интернет
|Плата за каждое отправленое SMS
|Турция
|0.32
|1.00
|0.55
|0.15
|Австрия
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Беларусь
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Болгария
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Хорватия
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Чехия
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Франция
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Германия
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Венгрия
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Португалия
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
|Испания
|0.32
|1.50
|3.50
|0.20
По информации, абоненты фактурной и нефактурной (SimSim) линии Azercell имеют возможность говорить в роуминге бесплатно в течении первых 5 минут при звонке на телефонный центр Azercell.
Также Azercell отменил обязательный депозит для абонентов фактурной линии для открытия роуминг услуг. Тем самым, абоненты Azercell смогут с легкостью активировать роуминг услуги перед выездом в зарубежные страны.
Отметим, что для активации роуминг услуг абоненту необходимо набрать на телефоне *135*1#YES.
Ülviyyə ŞamilqızıАвтор новости
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