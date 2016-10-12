Azercell дал старт новой кампании

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Лидирующий оператор мобильной связи Азербайджана Azercell Telekom отремонтировал на основе новой концепции и сдал в эксплуатацию первый офис Абонентской службы, расположенный по адресу З. Тагиева 26А на площади Фонтанов.

Как сообщили Report в компании, первый такой офис был открыт в прошлом году в Azercell Express, расположенном на улице 28 Мая. В этих офисах наряду с оплатой за телефонные разговоры, использования абонентских служб, можно приобрести новый телефон или номер.

Также Azercell, намереваясь предоставить населению смартфоны и современные аппараты, позволяющие использовать высокоскоростной и качественный мобильный интернет на льготных условиях, одновременно дал старт 2 кампаниям. Одной из них является презентация телефона “General Mobile Android One” впервые эксклюзивно для абонентов Azercell. Вместе с новым смартфоном “General Mobile Android One”, который предоставит возможность удобного использования сети 4G Azercell, абонент может выбрать интернет-пакет по своему усмотрению: General Mobile - оплачивая ежемесячно всего 35 AZN на протяжении 12 месяцев, абоненты SimSim при переходе на фактурную линию, получают смартфон GM + 5 Гб месячного интернета; LG Flex - оплачивая ежемесячно всего 89 AZN на протяжении 12 месяцев, абоненты SimSim при переходе на фактурную линию, получают смартфон LM + 5 Гб месячного интернета.

Для подключения к кампании абоненты SimSim и фактурных линий Azercell могут обратиться в Абонентскую службу, Express офисы и дилерские магазины.

Отметим, что для того, чтобы скоростной мобильный интернет был доступен для всех, компания Azercell основательно расширяет охват сети четвертого поколения. Только в 2016 году компания Azercell построила 220 новых станций LTE в Баку и на Абшероне. Тем самым уровень охвата 4G в Баку и на Абшероне, где наличие скоростного мобильного интернета востребовано более всего, достиг 79%.