​Азербайджан объявил тендер на создание нового спутника

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ ОАО "Азеркосмос" объявил тендер на закупку услуг по созданию второго телекоммуникационного спутника Azerspace-2 и наземного оборудования. Как сообщили Report в ОАО "Азеркосмос", для участия в тендере приглашены производители телекоммуникационных спутников. Отметим, что основные тендерные требования напечатаны на двух языках.

Желающие принять участие в тендере и получить тендерные требования до 18:00 по бакинскому времени 13 марта должны представить письменное обращение для участия в тендере, банковский документ об оплате за участие в тендере и оригинал подписанного соглашения о конфиденциальности (при отсутствии такового, форму соглашения можно получить, обратившись к лицам, указанным в объявлении).

После этого, минимум за 7 банковских дней до начала тендерной процедуры должны быть представлены: полное наименование компании, юридический статус, реквизиты, устав, зарегистрированный уполномоченным органом страны, в которой учреждена компания (при отсутствии такового другой эквивалентный документ), Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) компании или же подготовленный на основе Общепринятых принципов бухгалтерского учета (GAAP) аудиторский отчет и финансовые отчеты за последний год.

Стоимость участия в тендере составляет 20 тыс. долларов США, эта сумма ни при каких обстоятельствах не возвращается.

Предложение на участие в тендере остается в силе 180 дней. Работы по контракту должны быть выполнены до конца 2017 года.

Предложение по тендеру и банковская гарантия должны быть представлены в ОАО "Азеркосмос" по адресу: Азербайджан, Баку, AZ1000, ул. У.Гаджибекова, 72, 5-й этаж. Тендерная процедура начнется 23 апреля в 11:00 в большом зале заседаний ОАО "Азеркосмос".

За дополнительной информацией следует обращаться в ОАО "Азеркосмос".