Азербайджан может расширить сотрудничество с Великобританией в сфере кибербезопасности

Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы расширения сотрудничества в области цифрового развития, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом написал в соцсети "Х" министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев по итогам переговоров с госминистром торговли Великобритании лордом Анасом Сарваром.

"Обсудили развитие стратегического партнерства между нашими странами, в частности, расширение сотрудничества в области транспорта, цифрового развития, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Вместе с "Дорожной картой" сотрудничества в области транспорта и цифрового развития мы подписали Меморандум о взаимопонимании и договорились о создании Совместной рабочей группы для координации реализации мер, предусмотренных в документе", - отметил министр.

Набиев подчеркнул, что также состоялся обмен мнениями по вопросам развития транспортной инфраструктуры и возможностям финансирования приоритетных проектов.