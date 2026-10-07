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    Азербайджан может расширить сотрудничество с Великобританией в сфере кибербезопасности

    ИКТ
    • 07 октября, 2026
    • 09:59
    Азербайджан может расширить сотрудничество с Великобританией в сфере кибербезопасности

    Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы расширения сотрудничества в области цифрового развития, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

    Как сообщает Report, об этом написал в соцсети "Х" министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев по итогам переговоров с госминистром торговли Великобритании лордом Анасом Сарваром.

    "Обсудили развитие стратегического партнерства между нашими странами, в частности, расширение сотрудничества в области транспорта, цифрового развития, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Вместе с "Дорожной картой" сотрудничества в области транспорта и цифрового развития мы подписали Меморандум о взаимопонимании и договорились о создании Совместной рабочей группы для координации реализации мер, предусмотренных в документе", - отметил министр.

    Набиев подчеркнул, что также состоялся обмен мнениями по вопросам развития транспортной инфраструктуры и возможностям финансирования приоритетных проектов.

    Азербайджан может расширить сотрудничество с Великобританией в сфере кибербезопасности
    Азербайджан может расширить сотрудничество с Великобританией в сфере кибербезопасности
    Азербайджан может расширить сотрудничество с Великобританией в сфере кибербезопасности

    Рашад Набиев Искусственный интеллект (ИИ) Киберпреступность (кибермошенничество)
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    Azərbaycan Britaniya ilə kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı genişləndirə bilər
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