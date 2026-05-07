    Азербайджан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в космической сфере

    07 мая, 2026
    • 10:38
    Азербайджан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в космической сфере

    Турецкая компания PROFEN, являющаяся поставщиком решений в области спутниковой связи, и Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") подписали соглашение о сотрудничестве в сфере использования спутниковых ресурсов.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азеркосмос", документ был подписан в рамках выставки SAHA Expo 2026 в Стамбуле.

    Согласно информации, в рамках соглашения компания PROFEN намерена предоставлять услуги спутниковой связи в Турции, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке с использованием возможностей спутников Azerspace-1 и Azerspace-2.

    В рамках сотрудничества предусматривается интеграция наземной станционной инфраструктуры PROFEN, расположенной в городах Конья и Анкара, с имеющимися спутниковыми возможностями "Азеркосмос".

    Наряду с этим сотрудничество предусматривает развитие мобильной связи, включая предоставление интернет-услуг на борту воздушных судов (In-Flight Connectivity), а также спутниковой связи в морской отрасли.

    Цель сотрудничества - предоставление более гибких и надежных решений для удовлетворения растущих потребностей региона в интернете и связи.

    PROFEN - ведущая турецкая технологическая компания, специализирующаяся на разработке, проектировании и производстве решений в области спутниковой связи, телекоммуникаций, центров обработки данных.

    "Азеркосмос" был создан в 2010 году и предоставляет спутниковые услуги более чем 45 странам в регионах Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока.

    SAHA 2026 Космическое агентство Азербайджана (Азеркосмос) Спутниковые услуги Стамбул
    Azərbaycan və Türkiyə kosmik sahədə əməkdaşlıq razılaşması imzalayıb
    Azerbaijan, Türkiye sign cooperation agreement in space sector

