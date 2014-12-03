Азербайджан будет широко использовать нефть в сфере нанотехнологий

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан будет использовать нефть в качестве сырья в процессе производства нанотехнологичных труб. Как сообщает Report, об этом заявил замминистра связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде на проходящем сегодня в Баку Форуме высоких технологий Азербайджан-Турция.

По его словам, в Азербайджане достигнуты первые успехи в сфере нанотехнологий: "Во всем мире для получения нанотрубок, частиц используются углеродные источники. В Азербайджане углеродный источник для этих целей получают в Каспийском море". Замминистра отметил, что в Азербайджане уже используется нефть в производстве нанотехнологий и достигнуты очень высокие результаты: "Это означает, что в производстве нанотехнологий и, в целом, в сфере ИКТ может быть широко использован потенциал нефти".

Э.Велизаде также добавил, что в настоящее время в Азербайджане приоритетными направлениями являются энергосбережение, создание альтернативных источников энергии, использование нанотехнологий: "Уже получены нанотрубки, светодиоды с улучшенными электронными физическими и химическими свойствами и начато их производство".