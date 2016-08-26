Apple создает собственную социальную сеть

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Корпорация Apple разрабатывает собственное приложение для социальной сети на основе Facebook, Snapchat и Instagram, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В приложении можно будет записывать видеоролики, редактировать их с помощью фильтров и делиться с другими пользователями. Также в новой программе появится возможность общения.

"Друзья смогут видеть текстовые сообщения, электронную почту, видеоролики и фото", - пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление Apple.

По словам сотрудников Apple, в социальной сети будут использоваться видео квадратной формы, как в Instagram.

Также известно, что приложение можно будет скачать или в AppStore, или его выпустят как дополнение к камере устройств Apple.

В заявлении указано, что компания намерена "извлечь максимальную выгоду из популярности соцсетей". Apple ориентируется на молодых людей, которые тратят до 50 минут в день на соцсети. Сообщается, что над программой работает команда, создавшая Final Cut Pro и iMovie.