Американская Orbital-ATK заинтересована в сотрудничестве по созданию спутника наблюдения за поверхностью земли для Азербайджана

Абу-Даби. 25 февраля. REPORT.AZ/ Опыт компании Orbital-ATK c национальным космическим оператором Азербайджана Azerkosmos по проекту запуска первого искусственного телекоммуникационного спутника Azerspace-1 был очень продуктивным. Как сообщает Report, об этом на Международной выставке оборонной продукции IDEX-2015 в Абу-Даби заявил вице-президент компании Orbital-ATK Мухаммед Хан.

Говоря о проекте Azerspace-2, его отличиях от первого проекта, М.Хан отметил, что на данный момент компания ожидает список требований от Азербайджана, после чего приступит к работе над реализацией обязательств по проекту.

М.Хан также выразил заинтересованность американской компании в сотрудничестве по проекту создания спутника наблюдения за поверхностью земли для Азербайджана: "Мы ждем сообщений о начале тендера, чтобы принять в нем участие".

Говоря о перспективах сотрудничества с Азербайджаном, представитель Orbital-ATK заявил, что компания заинтересована в сотрудничестве по повышению возможностей Azerkosmos на новый уровень: "Мы абсолютно открыты для сотрудничества".