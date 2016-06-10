​Абоненты Bakcell будут платить 1 гяпик за каждый мегабайт на территории ОАЭ

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи Азербайджана – компания Bakcell подписала новое соглашение с ведущим телекоммуникационным оператором Ближнего Востока – компанией Etisalat.

Как передает Report со ссылкой на компанию, благодаря этому соглашению, абоненты Bakcell, находящиеся на территории Объединенных Арабских Эмиратов, смогут пользоваться высокоскоростным интернетом по цене 1 гяпик за 1 Мб.

Отметим, что такая цена уже применяется для интернет-роуминга Bakcell в 19 странах мира, в том числе Турции, Венгрии, Германии, Великобритании и др. Чтобы подключиться к данному предложению, абонентам нужно всего лишь набрать *125#1000#YES на своих телефонах и активировать пакет интернет-роуминга.

"Сегодня наши абоненты имеют возможность пользоваться услугами роуминга в сетях 417 мобильных операторов 168 стран мира. Постоянно работая над расширением этого списка, мы активно работаем с нашими роуминг-партнерами с целью создания самых лучших предложений для наших абонентов, позволяя им получать удовольствие от общения и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом по низким и доступным ценам. Подписанное нами соглашение является еще одним важным шагом в этом направлении", - отметил директор по маркетингу и продажам компании Bakcell Феджа Хаджич.

С помощью мобильного приложения Bakcell Roaming абоненты, находящиеся за границей, могут получить необходимую информацию о ценах на звонки, SMS и Интернет и проводимых кампаниях по роуминг-услугам в различных странах у операторов-партнеров по роумингу, а также получить поддержку посредством онлайн-связи с Bakcell. Более того, благодаря этому приложению, абоненты имеют возможность с легкостью пополнить баланс своего номера. Для получения более подробной информации необходимо перейти по ссылке http://www.bakcell.com/az/bakcell-rouminq-ap.