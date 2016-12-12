Жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов пройдет в Швейцарии

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов пройдет в понедельник в швейцарском Ньоне.

Как передает Report, жребий разделит по парам 16 участников плей-офф главного еврокубка.

Участники 1/8 финала разделены на две корзины - согласно итогам групповой стадии. Победители восьми групп ("сеянные команды") встретятся с командами, занявшими вторые места, однако не могут попасть в одну пару клубы, игравшие в одной группе, а также представляющие одну страну.

В число восьми "сеянных" команд вошли английские "Арсенал" и "Лестер", итальянские "Наполи" и "Ювентус", испанские "Барселона" и "Атлетико", "Монако", представляющий Францию, германская "Боруссия" из Дортмунда. Они могут встретиться с французским "Пари Сен-Жерменом", португальскими "Бенфикой" и "Порту", английским "Манчестер Сити", германским "Баварией" и "Байером", а также испанскими "Реалом" и "Севильей".

Гранды европейского футбола и фавориты нынешнего турнира "Бавария" и "Реал" заняли в своих группах лишь вторые места, так что от результатов жеребьевки будет зависеть многое - уже в первом раунде плей-офф они могут получить в соперники другие топ-клубы. Так, не исключен вариант, при котором уже в 1/8 финала сыграют "Барселона" и "Бавария". При этом "Атлетико" и дортмундская "Боруссия" не смогут встретиться ни с "Баварией", ни с "Реалом", которых они опередили в своих группах.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 14-15 и 21-22 февраля на полях команд, занявших в своих группах вторые места. Ответные встречи 7-8 и 14-15 марта "сеянные" клубы проведут на своих полях.

Жеребьевка пройдет в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне, начало - 15:00 по Баку. В 16:00 в Ньоне начнется жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.