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    Завтра ​"Панатинайкос" прибудет в Баку

    Самолет приземлится в Баку днем

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Соперник футбольного клуба "Габала" в плей-офф Лиги Европы - греческий "Панатинайкос" завтра прибудет в Баку. Как сообщает Report,  команда прилетит в Баку чартерным рейсом. 

    Самолет вылетит из Афин в 08.00 по бакинскому времени и приземлится в Баку в 13.30. В тот же день команда проведет последнюю тренировку перед матчем. 

    Отметим, что матч между клубами "Габала" и "Панатинайкос" состоится на стадионе Bakcell Arena и начнется в 21:00.

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