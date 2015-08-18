Завтра ​"Панатинайкос" прибудет в Баку

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Соперник футбольного клуба "Габала" в плей-офф Лиги Европы - греческий "Панатинайкос" завтра прибудет в Баку. Как сообщает Report, команда прилетит в Баку чартерным рейсом.

Самолет вылетит из Афин в 08.00 по бакинскому времени и приземлится в Баку в 13.30. В тот же день команда проведет последнюю тренировку перед матчем.

Отметим, что матч между клубами "Габала" и "Панатинайкос" состоится на стадионе Bakcell Arena и начнется в 21:00.