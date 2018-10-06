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    "Ювентус" одержал восьмую победу подряд в Серии А

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В матче восьмого тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде обыграл «Удинезе» со счётом 2:0.

    Как передает Report, поединок состоялся в Удине на стадионе «Фриули».

    Оба гола были забиты в первом тайме. На 33-й минуте встречи счёт открыл Родриго Бентанкур, которому ассистировал Жоау Канселу. А ещё через несколько минут преимущество туринского клуба удвоил Криштиану Роналду с паса Марио Манджукича.

    Эта победа стала для «Ювентуса» восьмой подряд в Серии А. Клуб из Турина продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, увеличив отрыв от ближайшего преследователя до девяти очков.

    Кроме того, «Ювентус» установил новый клубный рекорд, выиграв десятый матч подряд на старте сезона (восемь побед в Серии А и две в Лиге чемпионов).

    Италия - Серия А. 8-й тур

    "Удинезе" – "Ювентус" - 0:2

    Голы: 0:1 – Бентанкур – 33, 0:2 – Роналду – 37

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