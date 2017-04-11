Внесена ясность в информацию о преувеличении количества зрителей в два раза на игре Премьер-лиги Азербайджана

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Продажа билетов на игру организована не была, поэтому количество зрителей я узнал у директора стадиона спорткомплекса "Зиря" и внес в протокол. Мне сказали 2 тыс., я написал 2 тыс.". Об этом Report сказал представитель АФФА Рамиз Абдуллаев, комментируя указание в протоколе игры XXV тура Премьер-лиги страны между "Зиря" и "Интером" количества зрителей больше, чем вмещает стадион.

Р. Абдуллаев отметил, что количество зрителей ему сообщил директор стадиона спорткомплекса "Зиря" на основе данных контрольно-пропускного пункта: "Когда билеты не продаются, директор стадиона узнает количество у контрольно-пропускного пункта. Я же написал в протоколе 2 000 по полученным от него данным. Это как прийти в гости куда-то. Перед тобой ставят еду. Лично я съем все, что предложат. Даже яд... То есть, что мне сказали, так и есть. Я не осведомлен о вместимости стадиона".

Директор стадиона спорткомплекса "Зиря" Вюсал Мамедов заявил Report, что он не сказал представителю АФФА точных данных о болельщиках. Он отметил, что ошибка произошла из-за недопонимания: "Рамиз Абдуллаев знает свою работу. Мы с ним говорили об общих чертах, но я не говорил ничего о количестве болельщиков. Как я могу сказать 2 000, если стадион вмещает 1 300. Возможно, представитель АФФА спросил у другого нашего сотрудника и тот ошибочно сказал 2 000. На матче "Зиря" - "Интер" было около 1 000 людей. Но отмечу, что бывали времена, когда болельщиков было больше 1 300 человек. Например, на матче с "Карабахом" были те, кто сидел на лестницах, стояли за оградой внизу. Хотя тогда и не было 2 тыс. человек, но было близко к этому количеству".

Отметим, что в протоколе матча "Зиря" - "Интер" (1:1) количество зрителей указано в 2 000 человек, хотя стадион спорткомплекса "Зиря" вмещает 1 300 человек.