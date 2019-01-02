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    В "Ювентусе" подтвердили интерес к Рэмси

    Баку. 2 ярваря. REPORT.AZ/ Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал информацию СМИ об интересе туринцев к полузащитнику лондонского «Арсенала» Аарону Рэмси, передает Report.

    «Рэмси – отличный игрок, он очень нравится нам и выступает за хорошую команду. Его контракт истекает. Мы всегда внимательно следим за рынком, и ситуация Аарона не стала исключением. Повторюсь, сейчас Рэмси – игрок «Арсенала», и мы не единственный клуб, который хотел бы его заполучить», — цитирует Паратичи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» согласовал с Рэмси условия контракта. Действуещее соглашение футболиста с «Арсеналом» истекает летом, и начиная с 1 января он имеет право вести предварительные переговоры с иностранными клубами. Ожидается, что к «Ювентусу» валлицец присоединится по окончании сезона на правах свободного агента.

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