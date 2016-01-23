​В Турции завершившие карьеру футболисты смогут управлять играми

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Турции вступили в силу новые правила, касающиеся футбольного судейства.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, футболисты, завершившие карьеру в 34 года, могут управлять играми в Супер-лиге. Физическая подготовка футболиста должна отвечать соответствующим стандартам. В этом случае данный футболист может стать судьей Супер-лиги сроком на три года.

Кроме того, возрастное ограничение для судей в Турции установлено на отметке в 47 лет.

Отметим, что решение, позволяющее футболистам становиться судьями, относится к игрокам, которые занимались профессиональным футболом как минимум два сезона.