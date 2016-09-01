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    В Турции скончался президент саудовского клуба

    У Ахмеда Масуда случился сердечный приступ

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Скончался президент саудовского клуба "Аль-Иттихад" Ахмед Масуд.

    Как сообщает Report, у него случился сердечный приступ в отеле в турецком городе Коджаэли.

    А.Масуд был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. По этой причине команде придется приостановить сборы и вернуться на родину.

    Отметим, что в момент происшествия "Аль-Иттихад" находился на учебно-тренировочном сборе в Коджаэли. 

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