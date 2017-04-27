В Наблюдательный совет бакинского "Интера" назначен новый председатель

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Наблюдательный совет Профессионального спортивного клуба Баку "Интер" назначен новый председатель.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, им стал член Исполнительного комитета АФФА и президент Федерации футзала Азербайджана Заур Ахундов.
Недавно, в соответствии с контрактом, заключенным с Международным банком Азербайджана, управление клубом было передано АФФА.
А Рамиш Малыев, который был назначен со стороны АФФА полномочным представителем "Интера", будет занимать должность исполнительного директора.
Отметим, что прежним председателем Наблюдательного совета "Интера" был Йохан Энгбрехт (Германия).
Sport DepartmentАвтор новости
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