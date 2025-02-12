Лига чемпионов УЕФА: "Реал" на выезде обыграл "Ман Сити", "Боруссия" разгромила "Спортинг"

В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм стадии плей-офф.
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В центральной игре вечера мадридский "Реал" на выезде обыграл английский "Манчестер Сити", два раза отыграв пропущенные мячи, - 2:3.
Лига чемпионов УЕФА
Плей-офф этап, первые матчи
"Брест" (Франция) - "ПСЖ" (Франция) - 0:3
"Спортинг" (Португалия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 0:3
"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания) - 2:3
"Ювентус" (Италия) - "ПСВ" (Нидерланды) - 2:1
Отметим, что остальные 4 матча плей-офф этапа Лиги чемпионов УЕФА в ночь на 13 февраля.