Лига чемпионов УЕФА: "Реал" на выезде обыграл "Ман Сити", "Боруссия" разгромила "Спортинг"

В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм стадии плей-офф.

В Лиге чемпионов УЕФА дан старт играм стадии плей-офф.

Как сообщает Report , французский ПСЖ на выезде встретился с другим представителем Лиги 1 "Брестом", матч завершился победой парижского клуба со счетом 3:0, туринский "Ювентус" обыграл нидерландский ПСВ со счетом 2:1, а дортмундская "Боруссия" неожиданно на выезде разгромила лиссабонский "Спортинг" - 0:3.

В центральной игре вечера мадридский "Реал" на выезде обыграл английский "Манчестер Сити", два раза отыграв пропущенные мячи, - 2:3.

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф этап, первые матчи

"Брест" (Франция) - "ПСЖ" (Франция) - 0:3

"Спортинг" (Португалия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 0:3

"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания) - 2:3

"Ювентус" (Италия) - "ПСВ" (Нидерланды) - 2:1

Отметим, что остальные 4 матча плей-офф этапа Лиги чемпионов УЕФА в ночь на 13 февраля.