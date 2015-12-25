Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Утвержден список азербайджанских рефери ФИФА на 2016 год.

Как сообщает Report, Азербайджан на международных играх будут представлять 22 рефери.

По сравнению с прежним списком имеется всего одно изменение. Рефери по мини-футболу Халила Гусейнли, включенного в список 2014 года, и погибшего в автокатастрофе, сменил Фарид Исламов.

В список включены имена 3 рефери ФИФА, 6 помощников судей, 4 рефери по мини-футболу, 3 судей по пляжному футболу, 2 женщин-рефери и 4 боковых судей.

Рефери: Алияр Агаев, Рагим Гасанов, Орхан Мамедов

Помощники рефери: Яшар Аббасов, Мубариз Гашимов, Намик Гусейнов, Рза Мамедов, Вагиф Мусаев, Зейнал Зейналов

Рефери ФИФА по мини-футболу: Эльчин Самедли, Фарид Исламов, Юсиф Нуруллаев, Рамиль Намазов

Рефери ФИФА по пляжному футболу: Афган Хамзаев, Ингилаб Мамедов, Садагат Велиева

Женские рефери ФИФА: Сабаель Гурбанова, Юлия Гурбанова

Помощники женских рефери ФИФА: Айбениз Аскерзаде, Хаяла Азиз-заде, Гюльяна Гювандиева, Ламия Садыгова.