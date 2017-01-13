УЕФА обнародовала прибыль и убытки клубов Премьер-лиги Азербайджана

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Клубы, выступившие в 2014-2015-м сезоне Премьер-лиги Азербайджана по футболу, получили прибыль в 40 млн. евро.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном финансовом отчете УЕФА за 2015 год.

Согласно информации, 66 процентов этой суммы (26,4 млн евро) составила спонсорская и коммерческая прибыль. На втором месте идут выделенные УЕФА средства - 21 процент (8,4 млн евро). Другая прибыль составила 11 процентов (4,4 млн евро), прибыль от продажи билетов и атрибутов - 2 процента (800 тыс евро). Не была получена прибыль он трансферов.

60 процентов прибыли (24 млн евро) потрачено на зарплаты, что больше на 22 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Отметим, что в 2014-2015-м сезоне Премьер-лиги Азербайджана "Карабах" завоевал золото", "Интер" - серебро, а "Габала" - бронзу. Последующие места заняли "Нефтчи", "Симург", АЗАЛ, "Хязяр Лянкяран", "Сумгайыт" и "Баку".