УЕФА наказал греческий клуб

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение отстранить греческий АЕК от участия в следующем сезоне еврокубковых турниров, в которые команда квалифицируется.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, такие санкции будут распространяться с испытательным сроком на два сезона.
Также АЕК получил штраф в размере 80 тыс. евро.
Отметим, что в день матча группового этапа Лиги чемпионов АЕК - "Аякс" произошли нападения на голландских болельщиков, в Афинах произошли массовые беспорядки. Столкновения между фанатами продолжились во время игры на стадионе, болельщики кидали друг в друга пиротехнические средства.
Напомним, что встреча завершилась победой "Аякса" со счетом 2:0.
Təbriz QuliyevАвтор новости