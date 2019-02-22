УЕФА наказал греческий клуб

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение отстранить греческий АЕК от участия в следующем сезоне еврокубковых турниров, в которые команда квалифицируется.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, такие санкции будут распространяться с испытательным сроком на два сезона.

Также АЕК получил штраф в размере 80 тыс. евро.

Отметим, что в день матча группового этапа Лиги чемпионов АЕК - "Аякс" произошли нападения на голландских болельщиков, в Афинах произошли массовые беспорядки. Столкновения между фанатами продолжились во время игры на стадионе, болельщики кидали друг в друга пиротехнические средства.

Напомним, что встреча завершилась победой "Аякса" со счетом 2:0.