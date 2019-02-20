Суперкубок Испании может пройти в формате "Финала четырёх"

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес предложил разыгрывать Суперкубок Испании в формате «Финала четырех».

Как передает Report, идея Рубиалеса состоит в том, чтобы в турнире принимали участие чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займёт второе место в Примере.

Рубиалес считает, что увеличение числа участников в турнире способствует увеличению популярности испанского футбола в мире, а также приведёт к дополнительному заработку федерации и клубов.

В данный момент Суперкубок Испании разыгрывают чемпион страны и обладатель Кубка либо чемпион и финалист Кубка, если Кубок выиграл чемпион страны. В нынешнем сезоне обладателем трофея стала «Барселона», которая обыграла «Севилью» со счетом 2:1. Матч состоялся в Марокко.