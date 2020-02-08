​"Сумгайыт​" победил "Сабах"

Состоялся очередной матч XVI тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как передает Report, клуб "Сумгайыт" принимал на стадионе "Kapital Bank Arena" "Сабах". Матч завершился в пользу хозяев со счетом 2:1.

Счет на 13-й минуте открыл полузащитник "Сумгайыта" Эльвин Джафаргулиев. На 35-й минуте Агабала Рамазанов восстановил равновесие в счете - 1:1. Спустя две минуты, за грубую игру был удален игрок гостей Илькин Мурадов.

Воспользовавшись численным преимуществом "Сумгайыт" смог вырвать победу. Так, на 66-й минуте Хаял Наджафов вновь вывел хозяев поля вперед.