"Сумгайыт" подписал официальный контракт с Вагифом Джавадовым

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Клуб "Сумгайыт" подписал контракт со своим футболистом Вагифом Джавадовым.

Об этом Report сообщил президент клуба Кямран Гулиев.

По его словам, по инициативе главного тренера Самира Аббасова с 27-летним полузащитником был подписан контракт на год.

К.Гулиев сказал о намерении клуба осуществить несколько трансферов: "Было бы хорошо, если бы нам удалось укрепить каждую позицию. Другие клубы осуществляют трансфер тех футболистов, с которыми мы ведем переговоры. Мы не хотим осуществлять трансфер легионера. Существует Наблюдательный совет клуба и это произойдет тогда, когда они примут решение. Что же касается вратарей, мы заключили контракт с Фархадом Велиевым и молодым вратарем Тарланом Ахмедли. Я не могу сказать, что Рашад Азизов плохой вратарь. У нас есть вратари. Однако то, кто из них будет первым или вторым, покажет время".

Отметим, что трансфер В.Джавадова в "Сумгайыт" был осуществлен в зимнем трансферном окне сезона 2105/2016. За свою карьеру он играл в клубах "Карабах", "Твенте" (Голландия), "Баку", "Волга" (Россия), "Интер", "Газиантепспор", "Болуспор" (оба Турция) и "Габале".