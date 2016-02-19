Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня стартует 22-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый день тура состоится одна встреча.

В матче открытия бакинский "Интер" примет "Кяпяз" (Гянджа).

В настоящее время "Кяпяз" с 32-мя очками занимает 4-е место в турнирной таблице, а "Интер" - 5-е место (31 очко).

Премьер-лиги Азербайджана, XXII тур

15:00. "Интер" (Баку) - "Кяпяз" (Гянджа)

Судьи: Фариз Юсифов, Мехман Махмудов, Камран Байрамов, Зия Насирова.

Представитель АФФА: Рамиз Абдуллаев.

Судья-инспектор: Вюсал Алиев.

Баку. İnter Arenа

Отметим, что остальные матчи тура состоятся 20 и 21 февраля.