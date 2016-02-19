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    Стартует 22-й тур Премьер-лиги Азербайджана

    В матче открытия бакинский Интер примет Кяпяз (Гянджа)

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня стартует 22-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу. 

    Как сообщает Report, в первый день тура состоится одна встреча. 

    В матче открытия бакинский "Интер" примет "Кяпяз" (Гянджа).

    В настоящее время "Кяпяз" с 32-мя очками занимает 4-е место в турнирной таблице, а "Интер" - 5-е место (31 очко). 

     Премьер-лиги Азербайджана, XXII тур

    15:00. "Интер" (Баку) - "Кяпяз" (Гянджа)

    Судьи: Фариз Юсифов, Мехман Махмудов, Камран Байрамов, Зия Насирова.

    Представитель АФФА: Рамиз Абдуллаев.

    Судья-инспектор: Вюсал Алиев.

    Баку. İnter Arenа

    Отметим, что остальные матчи тура состоятся 20 и 21 февраля.

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