Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня стартует 22-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первый день тура состоится одна встреча.
В матче открытия бакинский "Интер" примет "Кяпяз" (Гянджа).
В настоящее время "Кяпяз" с 32-мя очками занимает 4-е место в турнирной таблице, а "Интер" - 5-е место (31 очко).
Премьер-лиги Азербайджана, XXII тур
15:00. "Интер" (Баку) - "Кяпяз" (Гянджа)
Судьи: Фариз Юсифов, Мехман Махмудов, Камран Байрамов, Зия Насирова.
Представитель АФФА: Рамиз Абдуллаев.
Судья-инспектор: Вюсал Алиев.
Баку. İnter Arenа
Отметим, что остальные матчи тура состоятся 20 и 21 февраля.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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