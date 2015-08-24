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    Стало известно время прибытия в Баку команды "Янг Бойз"

    Команда остановится в отеле Hilton

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы по футболу швейцарский клуб "Янг Бойз" прибудет в Баку завтра. Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы агдамского клуба Нурлан Ибрагимов. 

    Н.Ибрагимов отметил, что команда соперника завтра будет уже в столице и остановится в отеле Hilton.

    Отметим, что ответная игра между командами состоится 27 августа. В первом матче в Швейцарии "Карабах" одержал победу со счетом 1:0. 

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