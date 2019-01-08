Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии

8 января, 2019 08:59

https://report.az/storage/news/c039db9579c3508d489939025df4c1d3/c9bc7e0e-e085-4c20-a34c-10d7000f829b_292.jpg Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии. Как передает Report, матчи будут сыграны 25-28 января. Результаты жеребьевки таковы: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» — «Бернли» «Челси» — «Лутон Таун/Шеффилд Уэнсдей» «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур» «Миллуолл» — «Эвертон» «Блэкберн Роверс/Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд» «Аккрингтон Стэнли» — «Саутгемптон/Дерби Каунти» «Сток Сити/Шрусбери Таун» — «Вулверхэмптон» «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Бромвич Альбион» «Бристоль Сити» — «Болтон Уондерерс» «Донкастер Роверс» — «Олдхэм Атлетик» «Портсмут» — «Куинз Парк Рейнджерс» «Мидлсбро» — «Ньюпорт Каунти» «Барнет» — «Брентфорд» «Суонси Сити» — «Гиллингем» «Уимблдон» — «Вест Хэм Юнайтед» В прошлом сезоне обладателем трофея стал лондонский «Челси».

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