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    Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии. 

    Как передает Report, матчи будут сыграны 25-28 января.

    Результаты жеребьевки таковы:

    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 

    «Манчестер Сити» — «Бернли» 

    «Челси» — «Лутон Таун/Шеффилд Уэнсдей» 

    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур» 

    «Миллуолл» — «Эвертон» 

    «Блэкберн Роверс/Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд» 

    «Аккрингтон Стэнли» — «Саутгемптон/Дерби Каунти» 

    «Сток Сити/Шрусбери Таун» — «Вулверхэмптон» 

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Бромвич Альбион» 

    «Бристоль Сити» — «Болтон Уондерерс» 

    «Донкастер Роверс» — «Олдхэм Атлетик» 

    «Портсмут» — «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Мидлсбро» — «Ньюпорт Каунти»

    «Барнет» — «Брентфорд» 

    «Суонси Сити» — «Гиллингем» 

    «Уимблдон» — «Вест Хэм Юнайтед»

    В прошлом сезоне обладателем трофея стал лондонский «Челси».

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