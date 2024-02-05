СМИ: В Бразилии задержали более 30 человек из-за драки футбольных фанатов

Фанаты противоборствующих футбольных клубов Vasco da Gama и Flamengo устроили массовую драку в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Полиция задержала более 30 человек.

Фанаты противоборствующих футбольных клубов Vasco da Gama и Flamengo устроили массовую драку в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Полиция задержала более 30 человек.

Как передает Report , об этом сообщает портал G1.

"Задержаны 32 члена организованной торсиды клубов Vasco da Gama и Flamengo, устроивших массовую драку", - говорится в сообщении.

При задержании болельщики вели себя агрессивно и попытались закидать машины полицейских самодельными взрывными устройствами. У них были изъяты деревянные биты, сообщает портал со ссылкой на данные полиции.

Среди болельщиков основных футбольных клубов Бразилии существуют организованные группы агрессивно настроенных фанатов. Их стычки происходят в дни ключевых матчей и поблизости от стадионов, но могут случиться и в произвольно выбранных районах городов, где фанаты назначают друг другу встречи через соцсети.