СМИ: "Реал" ведет переговоры с защитником "Арсенала"

Мадридский "Реал" уже несколько недель ведет переговоры с окружением центрального защитника английского "Арсенала" Вильяма Салибы о его возможном трансфере.

Мадридский "Реал" уже несколько недель ведет переговоры с окружением центрального защитника английского "Арсенала" Вильяма Салибы о его возможном трансфере.

Как передает Report , об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, Салиба – конкретная и приоритетная цель "сливочных", клуб внимательно следит за прогрессом футболиста уже несколько сезонов – сделка может состояться либо предстоящим летом, либо в следующем году.

Контракт игрока с "канонирами" рассчитан до лета 2027 года. Сообщается, что "Арсенал" предложил защитнику продлить контракт, но клубу нужно убедить футболиста в том, что здесь можно выигрывать титулы.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего Вильяма Салиба в € 80 млн.