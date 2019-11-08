СМИ: Ибрагимович вернется в "Милан"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович уже в начале 2020 года может стать игроком итальянского "Милана".

Как передает Report, об этом ESPN сообщил комиссар Лиги MLS Дон Гарбер.

По словам специалиста, 38-летний нападающий не останется в США: "За два года в MLS Златан побил практически все рекорды лиги. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался в США, но всё зависит лишь от "Лос-Анджелес Гэлакси".

Повторюсь, лично я хочу, чтобы он остался в MLS - мне нравится его подход к делу, то, как он говорит о себе в третьем лице. Но сейчас его привлекает "Милан", один из крупнейших клубов мира".

Отметим, что контракт 38-летнего Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в конце 2019 года. В клубе он провёл 58 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 голевых передач.