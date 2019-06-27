Голкипер “Барселоны“ Яспер Силлессен продолжит карьеру в “Валенсии“, сообщает официальный сайт каталонского клуба, передает Report.

За трансфер 30-летнего вратаря “летучие мыши“ заплатят € 35 млн.

Силлессен перешёл в “Барселону“ летом 2016 года из “Аякса“. Его трансфер обошёлся "сине-гранатовым" в € 3 млн. Всего в составе клуба вратарь провёл 32 игры и пропустил 25 мячей. В общей сложности с “Барселоной“ он выиграл шесть трофеев — по два чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании.