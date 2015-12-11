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    Сегодня состоятся первые матчи 16-го тура премьер-лиги Азербайджана

    Если Интер победит Сумгайыт, то поднимется на 2-ю ступень

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня стартует 16-й тур премьер-лиги Азербайджана по футболу. 

    Как сообщает Report, в первый день тура будут проведены два матча. 

    Вначале на "Кяпяз" (Гянджа) примет "Раван". Игра состоится на Гянджинском городском стадионе. Это будет 10-я встреча команд, за предыдущие встречи 6 из 9 игр победил "Кяпяз", а 3 матча -  "Раван". 

    "Интер" встретится с "Сумгайыт". Если "Интер" победит ""Сумгайыт", то поднимется на 2-ю ступень.

    Премьер-лига Азербайджана, 16-й тур

    11 декабря

    14:00. "Кяпяз" - "Раван"

    Гянджинский городской стадион

    16:30. "Интер" - "Сумгайыт"

    Баку, İnter Arena

    Отметим, что другие встречи тура состоятся 13 декабря.

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