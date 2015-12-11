Сегодня состоятся первые матчи 16-го тура премьер-лиги Азербайджана

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня стартует 16-й тур премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый день тура будут проведены два матча.

Вначале на "Кяпяз" (Гянджа) примет "Раван". Игра состоится на Гянджинском городском стадионе. Это будет 10-я встреча команд, за предыдущие встречи 6 из 9 игр победил "Кяпяз", а 3 матча - "Раван".

"Интер" встретится с "Сумгайыт". Если "Интер" победит ""Сумгайыт", то поднимется на 2-ю ступень.

Премьер-лига Азербайджана, 16-й тур

11 декабря

14:00. "Кяпяз" - "Раван"

Гянджинский городской стадион

16:30. "Интер" - "Сумгайыт"

Баку, İnter Arena

Отметим, что другие встречи тура состоятся 13 декабря.