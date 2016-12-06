Сегодня определятся очередные 2 участника 1/16 финала Лиги чемпионов

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов состоятся 8 игр.

Как сообщает Report, после матчей в группах A, B, C и D определятся 8 команд, которые продолжат выступление в самом престижном клубном турнире, и 4 команды, которые продолжат выступление в Лиге Европы.

Лига чемпионов, групповой раунд, VI тур

6 декабря

Группа A

23:45. "Базель" (Швейцария) - "Арсенал" (Англия)

23:45. ПСЖ (Франция) - "Лудогорец" (Болгария)

Очки: ПСЖ - 11. "Арсенал" - 11. "Лудогорец" - 2. "Базель" - 2.

Группа B

23:45. "Бенфика" (Португалия) - "Наполи" (Италия)

23:45. "Динамо" (Киев, Украина) - "Бешикташ" (Турция)

Очки: "Бенфика" - 8. "Наполи" - 8. "Бешикташ" - 7. "Динамо" - 2.

Группа C

23:45. "Манчестер Сити" (Англия) - "Селтик" (Шотландия)

23:45. "Барселона" (Испания) - "Боруссия" (Мюнхенгладбах, Германия)

Очки: "Барселона" - 12, "Манчестер Сити" - 8. "Боруссия- 5. "Селтик" - 2.

Группа D

23:45. "Бавария" (Германия) - "Атлетико" (Испания)

23:45. ПСВ (Голландия) - "Ростов" (Россия)