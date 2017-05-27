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    Роналду выплатил 6 млн компенсации за уклонение от уплаты налогов

    Недавно Forbes назвал португальца самым высокооплачиваемым футболистом

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Самый высокооплачиваемый футболист Криштиану Роналду добровольно выплатил €6 млн после обвинений в уклонении от налогов.

    Как передает Report, об этом сообщает Marca.

    Ранее Минфин и налоговая служба Испании обвинили нападающего мадридского "Реала" в уклонении от уплаты налогов в 2014 году на сумму €15 млн.

    Издание отмечает, что Роналду добровольно выплатил деньги, чтобы избежать уголовного преследования и открытия дела, что могло привести к штрафу или тюремному заключению до 5 лет.

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