Роман Абрамович назвал имя нового тренера "Челси"

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Футболистам "Челси" объявлено, что с нового сезона команду возглавит Антонио Конте.

Как сообщает Report, игрокам команды об этом лично сообщил владелец клуба Роман Абрамович.

Накануне одной из тренировок россиянин сообщил футболистам, что уже подписал контракт с Антонио Конте.

Итальянец должен приступить к своим обязанностям летом после чемпионата Европы. В настоящее время Конте возглавляет сборную родной страны.

Тренером "Челси" является Гус Хиддинк, чье соглашение завершается летом.