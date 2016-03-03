Роман Абрамович назвал имя нового тренера "Челси"

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Футболистам "Челси" объявлено, что с нового сезона команду возглавит Антонио Конте.
Как сообщает Report, игрокам команды об этом лично сообщил владелец клуба Роман Абрамович.
Накануне одной из тренировок россиянин сообщил футболистам, что уже подписал контракт с Антонио Конте.
Итальянец должен приступить к своим обязанностям летом после чемпионата Европы. В настоящее время Конте возглавляет сборную родной страны.
Тренером "Челси" является Гус Хиддинк, чье соглашение завершается летом.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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